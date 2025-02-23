У Польщі "розікрали" 91 млн євро від ЄС, за які мали купити генератори для України – ЗМІ

Європейська комісія у 2026 році проведе остаточну оцінку проєкту закупівлі генераторів для України, що фінансується Євросоюзом, за якою від Польщі вимагатиметься повернути 91 млн євро.

Про це передає RMF24.

Європейський офіс по боротьбі з шахрайством (OLAF) рекомендував стягнути 91 млн євро, які мали бути використані для закупівлі та доставки в Україну генераторів. Розслідування виявило, серед іншого, "завищення цін, відсутність конкуренції та неправомірні переваги, надані певним підрядникам".

За словами журналістів, відшкодована сума залежатиме від оцінки Єврокомісії, але не перевищуватиме 91 мільйон євро. Саме стільки отримала Польща в межах угоди з ЄС, решта 22 мільйони євро ще не були переказані.

Польща в серпні 2024 року оголосила в розшук колишнього голову Державного агентства стратегічних резервів Міхала Кучмеровського через підозру в отриманні неправомірної вигоди.

Кучмеровського підозрювють у зловживаннях під час купівлі генераторів для України.

За інформацією польських ЗМІ, чиновник сприяв підписанню контракту на закупівлю генераторів з івент-агентством, яке надавало послуги партії "Право і справедливість". Слідство з’ясувало, що генератори, які мали відправити Україні, віддали польським рятувальникам у межах передвиборчої кампанії Кучмеровського, який балотувався в депутати Сейму від "ПіС".

Раніше повідомлялося, що у Польщі жінка не пускала у свій заклад українців і називала їх бидлом та голотою.

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