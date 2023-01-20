Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Польщі розкритикували Німеччину за танки: "Українська кров проливається по-справжньому"

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
Дата публікації
Перегляди
1017
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Польщі розкритикували Німеччину за танки: "Українська кров проливається по-справжньому"

Фото: Associated Press

Проливання української крові – ціна вагань щодо постачань Leopard, зазначили у польському МЗС.

Очільник МЗС Польщі Збігнєв Рау розкритикував Німеччину за вагання з постачанням Україні танків Leopard.

Свою заяву польський міністр опублікував у Мережі.

"Озброєння для України для відсічі російській агресії – це не якесь рішення. Українська кров проливається по-справжньому. Це ціна вагань щодо постачань Leopard. Нам потрібні дії, зараз", – наголосив Рау.

Нагадаємо, учасники засідання у форматі "Рамштайн" 20 січня оголосили про новий пакет військової допомоги для України. До нього увійшли засоби ППО, ракети, бронемашини, гелікоптери, гаубиці, снаряди і танки (останні – лише від Британії).

Проте учасники засідання не дійшли згоди щодо постачання Україні танків Leopard німецького виробництва. Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус узявся одразу запевняти – "враження, що є коаліція, де на заваді стоїть лише Німеччина, є оманливим".

Вже ввечері під будівлею офісу канцлера Німеччини Олафа Шольца сотні людей влаштували мітинг проти зволікання з постачанням танків Україні.

Новий "Рамштайн": епопея з Leopard і дивні вибрики Німеччини

Новий "Рамштайн": епопея з Leopard і дивні вибрики Німеччини

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
1017
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація