У Польщі розпочалися масштабні військові навчання за участі США та Британії: деталі

У Польщі стартували військові навчання країн "Вишеградської четвірки" (угрупування чотирьох центральноєвропейських країн: Польщі, Чехії, Угорщини і Словаччини).

Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України у Telegram.

До навчань залучені близько двох тисяч військовослужбовців і 300 одиниць військової техніки. Окрім "Вишеградської четвірки", учасниками навчань також стали США та Велика Британія.

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Здебільшого до тренувань залучені підрозділи бронетанкових та механізованих військ, а також артилеристи, сапери, хіміки та розвідники.

Під час навчань будуть удосконалювати оперативну сумісність військ, а також перевірять вміння планувати, організовувати і проводити тактичні операції у взаємодії із союзниками. Сценарії враховують досвід війни в Україні.

Навчання під назвою Puma-22 триватимуть до 9 листопада. Вони відбуваються на південному сході Польщі.

Як уточнює PAP, паралельно з навчаннями Puma-2022 тривають також командно-штабні навчання System-22, Gepard-22 і San-22.

Нагадаємо, голові Комітету держбезпеки РБ Івану Тертелю примарилося введення Польщею військових контингентів НАТО на територію Білорусі. Він стверджує, що повітряно-десантна дивізія США, яка начебто "готується" вторгатися, уже прибула до Польщі.

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