У Польщі розпочалися масштабні військові навчання за участі США та Британії: деталі

Тренування враховують досвід війни в України.
У Польщі стартували військові навчання країн "Вишеградської четвірки" (угрупування чотирьох центральноєвропейських країн: Польщі, Чехії, Угорщини і Словаччини).
Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України у Telegram.
До навчань залучені близько двох тисяч військовослужбовців і 300 одиниць військової техніки. Окрім "Вишеградської четвірки", учасниками навчань також стали США та Велика Британія.
Здебільшого до тренувань залучені підрозділи бронетанкових та механізованих військ, а також артилеристи, сапери, хіміки та розвідники.
Під час навчань будуть удосконалювати оперативну сумісність військ, а також перевірять вміння планувати, організовувати і проводити тактичні операції у взаємодії із союзниками. Сценарії враховують досвід війни в Україні.
Навчання під назвою Puma-22 триватимуть до 9 листопада. Вони відбуваються на південному сході Польщі.
Як уточнює PAP, паралельно з навчаннями Puma-2022 тривають також командно-штабні навчання System-22, Gepard-22 і San-22.
Нагадаємо, голові Комітету держбезпеки РБ Івану Тертелю примарилося введення Польщею військових контингентів НАТО на територію Білорусі. Він стверджує, що повітряно-десантна дивізія США, яка начебто "готується" вторгатися, уже прибула до Польщі.
Читайте також:
- Росія та Білорусь розпочали підготовку до спільних навчань "Щит Союзу-2023" – Міноборони РБ
- Низка країн НАТО влаштували військові навчання біля кордонів з Україною та Білоруссю (фото, відео)
- Росія та НАТО одночасно проведуть ядерні навчання з польотами бомбардувальників