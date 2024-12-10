У Польщі розповіли про загадкове місто-привид з десятками братських могил: що там сталось

У Польщі існує закинуте місто-привид, яке раніше було базою нацистів, а згодом і СРСР. Місто Кломіно розташоване у Щецинському повіті Західнопоморського воєводства.

Про це пише польське видання onet.pl.

Польські журналісти зазначають, що до Кломіно дуже складно доїхати: для цього потрібно звернути з асфальтованої дороги на лісову. Ймовірно це зроблено тому, що це військове поселення ще з часів нацистської окупації Польщі.

Це місто у різні періоди свого існування мало три назви: Кломіно, Гродек, Вестфаленгоф. Раніше тут була база нацистів, згодом радянська. Після 1993 року тут мешкали лише 12 людей, а зараз воно порожнє.

Станіслав розповів, що купив один із будинків: "Це так звані "ленінградки". Їх побудували росіяни. Повірте, коли вони пішли звідси, ці будинки були майже нові. Лише один шар фарби на стінах. Більша частина завалилась".

Чоловік розповідає, що він хоче зробити це місто туристичним. За словами чоловіка, він тут працював ще тоді, коли це була радянська військова база. За радянських часів, територія Кломино ретельно охоронялася, перебувала поза польською юрисдикцією. За офіційними даними, тут було розміщено 300 радянських солдатів і офіцерів з сім'ями.

Чоловік згадує, що коли він тут працював на будівництві - процвітали крадіжки, як серед робітників з Польщі, так і серед солдатів з СРСР.

"Вони крали з кухонь і ховали в схованках, а польські робітники крали зі схованок", - згадує він.

Станіслав розповів, що один із колишніх російських військових приїжджав сюди щороку, навіть не маючи польської візи він відпочивав у місті. А тому поляк припустив, що ймовірно "росіянин тут мав якесь завдання".

Тут є також і частина радянського постаменту. Хоч до міста часто навідуються "мисливці за скарбами", артефакти все ще можна знайти. Наприклад, Станіслав знайшов старі ножиці, гайковий ключ, кліщі. Є також німецька табличка, але напис на ній вже не можна прочитати.

"Коли звідси пішла російська армія, сюди було влито дуже багато грошей. Було зроблено освітлення, підтягнуті комунікації. Але місцевість так і не була заселена, на відміну від Борного Сулинова. Кломіно стало улюбленим місцем для любителів стрільби та реконструкції. Красти було нічого, але місцевість ідеально підходила для таких "ігор". Його знищили", - каже чоловік.

Це місто також має дуже моторошну історію. Від 1939 року тут був табір для військовополонених. У 1940 році Кломіно перетворили на табір для військовополонених офіцерів. Переважно французьких, пізніше польських. За спогадами Антоні Пака, у жовтні 1941 року до Кломіно привезли 26 000 радянських військовополонених,а вже 12 лютого залишилося лише вісім тисяч, решта загинули від голоду.

Після війни у Кломіно мало що змінилося. Місто стало частиною гарнізону радянської армії, але з рапорту солдата Війська польського відомо, що в цей період тут також утримували військовополонених. Цього разу німецьких. 1993 року Росія вивела свої війська з міста і воно залишилось порожнім.

Поблизу цього міста є щонайменше 40 братських могил. За підрахунками істориків, у лісах поблизу Кломіна можуть бути поховані тіла до 30 000 військовополонених.

Читайте також: