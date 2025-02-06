У Польщі розшукують порноактрису з Білорусі: що вона накоїла і до чого тут Україна

Порноактриса збирала інформацію для КБД про білоруських добровольців, які воюють в Україні.

Польська поліція розшукує 37-річну громадянку Білорусі Дар'ю Астапієнко, засуджену за шпигунство на користь білоруських спецслужб. Жінка не прийшла до в'язниці після рішення суду.

Про це пише польське видання onet.pl

Справу 37-річної жінки розслідує Кримінальний відділ поліції Варшава-VII. Дар'я Астапієнко була засуджена до одного року і восьми місяців позбавлення волі. Дев'ять місяців перебування під вартою були зараховані до терміну ув'язнення, що дозволило їй незабаром подати прохання про умовно-дострокове звільнення. Однак Дар'я Астапієнко так і не з'явилася до в'язниці. Крім того, вона не заплатила штраф у розмірі 15 500 злотих.

У грудні 2023 року. Дар'ю Астапієнко затримали в Лодзі за підозрою у співпраці з білоруським КДБ. Співпраця із ними почалась, коли вона ще перебувала в Білорусі - у 2017 році.

Дар'я Астапієнко. Фото: Komenda Rejonowa Policji Warszawa VII / policja.gov.pl

37-річну жінку затримали після того, як вона, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, зізналася друзям, що працює на КДБ. Агентство внутрішньої безпеки знайшло в її телефоні докази контактів з білоруськими спецслужбами. Їй висунули звинувачення у шпигунстві.

Крім того, вона вела свій профіль на популярному порталі для дорослих OnlyFans і пропонувала послуги знайомств.

Дар'я Астапієнко довго не могла отримати візу до Польщі. Після переїзду вона швидко влилася в білоруські опозиційні кола. Вона була активною волонтеркою в різних організаціях. Серед іншого, займалася збором інформації про білоруські добровольчі формування, які воюють в Україні.

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