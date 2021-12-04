У Польщі "розвернули" понад 60 іноземців і затримали двох українців за сприяння нелегальним мігрантам

У Польщі "розвернули" понад 60 іноземців і затримали двох українців за сприяння нелегальним мігрантам

За одну добу Польща ухвалила щодо 10 людей рішення про видворення з країни.

Мігранти протягом минулої доби, 3 грудня, знову намагалися прорватися до Польщі з території Білорусі, було зафіксовано 62 спроби. Польські прикордонники затримали двох українців, які сприяли незаконному перетині кордону мігрантам з території Білорусі.

Про це у Twitter повідомила прикордонна служба Польщі.

"Минулої доби, 3 грудня, було 62 спроби перетину кордону. Офіцери прикордонної служби винесли 10 рішень про виїзд з території Республіки Польща. Затримано 4 особи за пособництво: двох громадян України, одного громадянина Афганістану і одного – Польщі", - сказано у повідомленні.

Як відомо, Білорусь спровокувала міграційну кризу на своїх кордонах із Литвою, Латвією та Польщею. Нелегали з Іраку, Сирії та країн Африки масово прибувають до Мінська, а прикордонна служба Білорусі допомагає мігрантам потрапити до ЄС. Дозвіл на прохід біженців став відповіддю режиму Лукашенка на західні санкції.

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