У Польщі шахрай з України "кинув" на гроші двох співвітчизників: деталі схеми

Українці хотіли зекономити під час обміну.

У Польщі в місті Бельсько-Бяла двох українців обдурили, коли ті намагалися обміни кошти.

Про це повідомляється на сайті поліції.

Відомо, що постраждалих обдурив той самий шахрай. Перший раз він ошукав людей влітку 2022 року, вдруге він вчинив подібним чином у грудні 2022-го.

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Зловмисник обіцяв обміняти гривні на польські злоті за більш вигідним курсом, ніж пропонують в обмінниках. Але після того, як отримав гроші від українців, переставав виходити на зв’язок.

Шахрай видурив у людей майже 5500 злотих (майже 47 тисяч гривень).



Правоохоронцям вдалося встановити особу шахрая й вже затримали його. Ним виявився 22-річний чоловік, також громадянин України.

Йому загрожує до 8 років тюремного ув'язнення.

Нагадаємо, у Польщі в Любліні двоє поляків почали чіплятися до української родини, застосовували до них нецензурну лайку і напали на них.

Раніше у ломбардах Польщі розповіли, які найдивніші речі їм приносять і що здають українці.

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