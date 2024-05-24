У Польщі скаржаться на нестачу українців для сезонної роботи: біженці обирають інші країни

На сезонних роботах у Польщі цього року можна заробити до 9 тис. злотих

Українські біженці почали обирати інші країни ЄС замість Польщі для сезонної роботи.

Про це повідомляє Міграційна платформа EWL.

Зазначається, що Польща вже другий рік поспіль відчуває кадровий голод. Українці натомість нині обирають країни Західної Європи через вищі зарплати та відкритість їхніх ринків.

В оприлюдненому звіті йдеться, що середня зарплата у Польщі першому кварталі 2024 року становить 8147,38 злотого (82,4 тис. грн). Підрахунки показують, що зарплати зросли на 14,4% порівняно з минулим роком.

"На сезонних роботах нині можна заробити до 9 тис. злотих. Це короткострокова робота в агросекторі, де зарплата залежить від кількості робочих годин і продуктивності. Така робота підходить людям, які звикли до фізичної роботи. Переважно її обирають українці, які живуть у селах і мають власні господарства", – пояснює директорка рекрутації Міграційної платформи EWL Мар’яна Семенюк.

В країні станом на березень зафіксували 50,5 тис. вакансій.

За даними щорічного дослідження "Барометр професій", цьогоріч у 27 професіях відчутний кадровий дефіцит. Є галузі, де його не вдається подолати щороку: не вистачає працівників у торгівлі, промисловості, охороні здоров'я, соціальній допомозі. У жодній професії немає надлишку.

Тим часом місцевий уряд Польщі планує серйозні зміни, зокрема скасування деяких популярних виплат. Які пільги поляки хочуть прибрати, а які залишаться - в ексклюзиві TSN.ua.

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