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У Польщі скасують безкоштовний проїзд залізницею для українців

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У Польщі скасують безкоштовний проїзд залізницею для українців

Фото: Associated Press

Пасажирів просять враховувати ці зміни при плануванні поїздок польською залізницею.

Від 1 липня Польща скасовує безкоштовний проїзд польськими поїздами для українців.  

Про це повідомляє "Укрзалізниця". 

Правила видавання безкоштовних квитків для українців будуть дійсні до четверга, 30 червня, включно.

"Просимо пасажирів враховувати ці зміни при плануванні поїздок польською залізницею. "Укрзалізниця" дякує польським колегам за тривалу допомогу українцям, які були вимушені покинути свої домівки через збройну агресію Росії проти України", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" збільшує кількість приміських поїздів у Київській та Житомирській областях.

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