У Польщі антикорупціонерам з держбюжету оплачували розваги у борделі: що відомо про скандальну заяву

У Польщі колишній агент Центрального антикорупційного бюро (CBA) звинуватив своє керівництво у неналежному використанні бюджетних грошей. Як приклад, він повідомив про нібито відпочинок у борделі у Відні для співробітників бюро, який оплатили державним коштом.

Про це пише польське видання wprost.pl

Колишній агент заявив, що слідчі за кошт держбюджету їздили до борделю у Відні

Томаш Качмарек (агент Томек) оприлюднив інформацію про ймовірне привласнення державних грошей керівництвом CBA для оплати послуг повій для офіцерів. Про це стало відомо після затримання колишніх керівників МВС Маріуша Камінського та Мацея Восіка.

В інтерв'ю телеканалу TVN24 Качмарек розповів, що його разом з Гжегожем П. і Кшиштофом Б. відправили до Відня під вигаданим приводом.

"Мета візиту була вигаданою, щоб ми знайшли фабрику з виробництва гральних автоматів", - сказав агент Томек.

За його словами, це був лише привід для того, щоб "винагородити цих панів за їхню сумлінну працю, провівши два дні у віденському борделі".

"Перебування у Відні було оплачено з грошей польських платників податків, поїздка не мала на меті боротьбу зі злочинністю", - додав він.

Агент Томек, або Томаш Качмарек, працював у Центральному антикорупційному бюро у 2006-2010 роках, а у 2011-2015 роках був депутатом від "Права і справедливості". У 2021 році Регіональна прокуратура в Білостоці подала до суду в Ольштині обвинувальний акт щодо порушень у Фундації "Хелпер" (Качмарек та його дружина є головними обвинуваченими). Сам Качмарек вважає, що справу фонду використовують у політичних цілях.

Реакція польської влади

На скандал відреагував уже новий прем'єр-міністр Дональд Туск: "У Відні агенти CBA, безумовно, мали можливість відвідати Музей історії мистецтв, послухати Моцарта в Концертхаусі та насолодитися тістечком у кафе "Захер". Це все громадські місця".

Опозиційна до партії ПІС "Громадянська коаліція" уже створила групу з врегулювання, яка ретельно вивчатиме рішення, прийняті урядом "Права і справедливості". Її очолив депутат Роман Ґертич. Також через це депутати звернулись до прокуратури.

Нагадаємо, раніше у Польщі затримали колишніх керівників МВС Маріуша Камінського та Мацея Восіка. Їх звинувачують у так званій "земельній справі".

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