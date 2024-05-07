У Польщі сотні українців подають заяви на міжнародний захист

Заяви про міжнародний захист зазвичай розглядають 6 місяців.
Українці у Польщі активізувалися. Серед іншого, вони активніше просять міжнародного захисту.
Про це повідомляє yavp.pl.
Зокрема, у першому кварталі 2024 року відповідну заяву подали 1,2 тис. громадян України.
За даними Департаменту у справах іноземців, у січні-березні 2024 року кількість заяв про міжнародний захист у Польщі зросла приблизно на 30% порівняно з аналогічним періодом 2023 року.
Так, серед 3000 людей найбільше заявників було з України – 1,2 тис. осіб. Трохи менше – з Білорусі (1000 людей) та Росії (300 осіб).
"Іноземцю надається міжнародний захист (у формі статусу біженця або додаткового захисту), якщо йому загрожує переслідування або реальний ризик втрати життя чи здоров’я в країні його походження", – мовиться в повідомленні.
Департамент у справах іноземців у першому кварталі 2024 року схвалив надання міжнародного захисту в Польщі 1,2 тис. іноземців:
- Білорусі – 670 осіб;
- України – 410 осіб;
- Росії – 50 осіб.
Додамо, що заяви про міжнародний захист зазвичай розглядають 6 місяців.
Нагадаємо, польський уряд 30 квітня ухвалив законопроєкт про допомогу біженцям з України через збройний конфлікт у країні.
Читайте також: