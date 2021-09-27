У Польщі справу закатованого українця Никифоренка передали до іншої прокуратури

Регіональний прокурор ухвалить рішення, яка окружна прокуратура далі вестиме справу.

Справу про загибель українця Дмитра Никифоренка після затримання поліцією у Вроцлаві 30 липня рішенням Національної прокуратури Польщі передано з Окружної прокуратури міста Свідниця до регіональної прокуратури у Щеціні, щоб уникнути звинувачень в можливій упередженості у ході слідства.

Про це заявили в Національній прокуратурі Польщі, пише "Укрінформ".

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“З метою уникнення можливих звинувачень щодо відсутності об’єктивності у слідстві, що має з’ясувати обставини смерті громадянина України Дмитра Никифоренка, заступник Генерального прокурора (Польщі – ред.) Кшиштоф Сєрак вирішив перенести справу за межі регіональної прокуратури у Вроцлаві і передати її регіональному прокурору в Щеціні для визначення підрозділу окружного рівня і продовження провадження”,- йдеться в повідомленні.

Речник регіональної прокуратури у Щеціні Марцін Лоренц підтвердив, що у прокуратурі чекають на передачу матеріалів справи Никифоренка, що має відбутися найближчим часом. Після цього регіональний прокурор ухвалить рішення, яка окружна прокуратура далі вестиме справу.

Нагадаємо:

25-річний заробітчанин Дмитро Никифоренко з міста Немирова (Вінницька область) загинув 30 липня у Вроцлаві після затримання поліцією і перевезення до витверезника. Раніше Gazeta Wyborcza опублікувала дані відеомоніторингу із затримання українця, які свідчать, що польські поліцейські застосували неадекватну до ситуації фізичну силу.

у Вроцлаві після затримання поліцією і перевезення до витверезника. Раніше Gazeta Wyborcza опублікувала дані відеомоніторингу із затримання українця, які свідчать, що польські поліцейські застосували неадекватну до ситуації фізичну силу. Тіло загиблого повернули в Україну тільки через два тижні і з великою кількістю гриму на обличчі.

і з великою кількістю гриму на обличчі. Польська поліція веде внутрішнє розслідування трагічної події. Зі служби звільнено вже двох поліцейських, які брали участь у затриманні українця, триває процедура звільнення третього поліцейського.

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