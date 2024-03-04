У Польщі сталася моторошна аварія за участю українців: "Люди злітали у повітря"

У місті Щецині, що на північному заході Польщі, 1 березня сталася страшна аварія - водій авто в'їхав у натовп людей, серед яких були також українці.

Про це повідомляє польське видання Wyborcza з посиланням на окружну прокуратуру.

"Пішоходи просто злітали у повітря, я чув крики. Це були сцени як із фільму чи комп’ютерної гри. Це міг бути будь-хто з нас", - розповів свідок ДТП.

За словами фотокореспондента Wyborcza, який також став очевидцем аварії, водій після повторного наїзду на людей не пригальмував і нікого не намагався оминути.

Як пишн TVN24 з посиланням на місцеву владу, 33-річний водій легковика Ford збив групу людей, які чекали на зупинці. Після цього він поїхав з місця аварії, зіткнувшись по дорозі ще з трьома авто.

Внаслідок ДТП поранено 20 людей. Двоє - у край важкому стані, четверо - у важкому. Серед постраждалих є діти - найменшому п'ять років. Шестеро постраждалих - громадяни України.

Нагадаємо, у Польщі автівка збила більше десятка пішоходів.

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