У Польщі сталася моторошна ДТП за участю українців: є жертви

Загинули чоловік та жінка.
У Медиці (Підкарпатське воєводство) пасажирський бус врізався у вантажівку. Двоє людей не вижили.
Про це пише inpoland.
Аварія сталася 10 жовтня неподалік пункту перетину кордону Медика о 04:10. Бус, що перевозив пасажирів, врізався у вантажівку, що стояла на узбіччі. Бусом подорожували 7 осіб, усі - громадяни України.
Як повідомили в поліції Медики, жертвами аварії стали 45-річна жінка та 60-чоловік, пасажири буса Fiat. Ще двоє пасажирів потрапили до лікарні на обстеження.
Нагадаємо, у Польщі автівка збила понад десяток пішоходів.
Читайте також: