У Польщі сталася моторошна ДТП за участю українців: є жертви

У Медиці (Підкарпатське воєводство) пасажирський бус врізався у вантажівку. Двоє людей не вижили.

Про це пише inpoland.

Аварія сталася 10 жовтня неподалік пункту перетину кордону Медика о 04:10. Бус, що перевозив пасажирів, врізався у вантажівку, що стояла на узбіччі. Бусом подорожували 7 осіб, усі - громадяни України.

Як повідомили в поліції Медики, жертвами аварії стали 45-річна жінка та 60-чоловік, пасажири буса Fiat. Ще двоє пасажирів потрапили до лікарні на обстеження.

Нагадаємо, у Польщі автівка збила понад десяток пішоходів.

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