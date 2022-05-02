У Польщі стартували масштабні військові навчання за участі США та країн НАТО

У Польщі стартували масштабні військові навчання за участі США та країн НАТО

Міжнародні військові навчання Defender Europe 2022 та Swift Response триватимуть до 26 травня.

У Польщі стартували міжнародні військові навчання Defender Europe 2022 та Swift Response. Вони триватимуть від 1 до 26 травня на території Польщі та ще 8 країн.

Про це повідомляє міністерство національної оборони Польщі.

У навчаннях, крім Польщі, візьмуть участь війська зі США, Франції, Швеції, Німеччини, Данії та Великої Британії та інш. Загалом у них візьмуть участь 18 тис. військових із понад 20 країн. Зокрема, близько 7 тисяч солдатів та 3 тисячі одиниць техніки — саме на території Польщі.

"Defender Europe 22 – це міжнародні спільні та регулярні навчання, організовані збройними силами США для забезпечення готовності та оперативної сумісності між союзниками та партнерами США та НАТО", - йдеться в повідомленні польського міноборони.

У Польщі пояснили, що DE22 і SR 22 належать до серії циклічних оборонних навчань, не спрямовані проти жодної країни та не пов’язані з поточною геополітичною ситуацією в регіоні. Процес національного та міжнародного планування для них розпочався у 2021 році.

Нагадаємо, що Польща не підтримає жодної мирної угоди про здавання Росії території України.

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