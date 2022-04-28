У Польщі стартують військові навчання: техніка рухатиметься дорогами майже всієї країни

У Польщі стартують військові навчання: техніка рухатиметься дорогами майже всієї країни

Польща готується вже 1 травня почати військові навчання. Громадян попросили не публікувати інформацію та фото пересувань військ та їхнє місцеперебування.

Військова техніка рухатиметься переважно вночі.

Про це пише BBC.

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"Від неділі (1 травня) колони військової техніки рухатимуться дорогами майже всієї країни у зв'язку з військовими навчаннями, які пройдуть відповідно до програми навчання Збройних сил Польщі цього року", – повідомили в Міноборони Польщі.

Там додали, що техніка переважно пересуватиметься вночі, щоб не створювати перешкод на дорогах загального користування. Проте все ж деякі поїздки відбуватимуться вдень і навіть у години пік.

Жителів країни закликали не публікувати інформацію та фотографії, що показують пересування військ та їхнє місцеперебування, а також дані про зльоти та посадки військових літаків.

Нагадаємо, 27 квітня прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що країна позбулася будь-якої залежності від газу Росії.

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