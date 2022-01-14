У Польщі стався масштабний витік військових даних: від гвинтівки до протитанкових ракет і винищувачів

У Польщі стався масштабний витік військових даних: від гвинтівки до протитанкових ракет і винищувачів

До мережі потрапило понад 1,7 млн записів.

У Польщі зафіксували масштабний витік даних про озброєння армії, боєприпаси спеціалізоване програмне забезпечення тощо.

Про це повідомляє видання Onet.

Зазначається, що йдеться про ресурсну базу польських військових - від гвинтівки до протитанкових ракет та винищувачів F-16. Крім того, деяка інформація, яка опинилася у вільному доступі, "надзвичайно цінна для іноземних спецслужб". Більшість даних стосується обладнання з колишнього СРСР та закупленої у США, Німеччини та Ізраїлю техніки.

Фахівець з кібербезпеки повідомив, що базу вже завантажили користувачі з понад десятка країн, зокрема з Росії та Китаю. Загалом до Мережі потрапило 1 757 390 записів.

Польські спецслужби шукають зловмисників. Ймовірно, хтось з ІТ-спеціалістів Інспекції підтримки Збройних сил у Бидгощі створив власну програму, в яку скопіював дані із засекречених військових систем.

В Міноборони Польщі переконують, що загрози державній безпеці немає. Мовляв, оприлюднені дані і без того містяться у відкритому доступі. За попередніми даними, співробітник Інспекції забезпечення недбало ставився до своїх обовʼязків, унаслідок чого стався витік даних.

Нагадаємо, у ніч проти 14 січня було здійснено хакерську атаку на низку урядових сайтів, зокрема МЗС, МОН та інші. Зловмисники на головних сторінках цих сайтів розмістили повідомлення провокаційного характеру.

У Держспецзв'язку хакерську атаку вважають найпотужнішою за останні чотири роки. Заступник голови Держспецзв'язку Віктор Жора під час брифінгу повідомив, внаслідок дій зловмисників постраждало близько 70 сайтів.

Хакерська атака: деякі урядові сайти ще відновлюють

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