У Польщі стався потужний вибух на заводі з виробництва зброї – є жертва

На півдні Польщі, у Свентокшиському воєводстві, на заводі з виробництва зброї та боєприпасів Mesko пролунав потужний вибух – загинув 59-річний співробітник.

Про це пише видання RMF FM.

За даними ЗМІ, вибух стався у центрі ракетного палива, після нього виникла пожежа. За попередніми даними, окрім жертви щн одна людина постраждала.

"У нас стався вибух у центрі ракетного палива, який був введений в експлуатацію кілька років тому", – підтвердила в інтерв'ю RMF FM очільниця заводу Ельжбета Шренявська.

До вибуху всередині центру перебували троє людей. Одна людина вибралась з приміщення самостійно, двом іншим довелося надавати допомогу. Одного з працівників не вдалося врятувати. Пожежу, яка виникла після вибуху, вже загасили.

Була створена спеціальна група для розслідування причин трагедії на заводі.

Нагадаємо, після сутички на білоруському кордоні загинув польський солдат.

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