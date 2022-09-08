У Польщі студентам з України оплачуватимуть навчання та житло: хто і як може долучитися до програми

Українським студентам у Польщі пропонують безкоштовне навчання у ВНЗ та профтехучилищах. Але є певні умови.

У Польщі стартував проєкт, який допомагає молоді з України безкоштовно навчатися, отримати житло та працювати одночасно. Українцям будуть оплачувати також транспорт і канікули.

Про це пише "Наша Польща".

Програма Studiujepracuje.pl спрямована на українців від 18 до 25 років. Взяти в ній участь можуть ті студенти, які планують навчатися заочно в польських вищих навчальних закладах або поліцеальних школах і паралельно працювати.

Згідно з умовами проєкту, студентам, які працюють, обіцяють:

повну компенсацію вартості навчання;

безкоштовне проживання або компенсацію 600 злотих (4 639 гривень) для тих, хто хоче орендувати житло;

проїзд у громадському транспорті - 150 злотих (1 160 гривень);

приватне медичне страхування;

допомогу на канікули - 1 800 злотих (13 920 гривень) раз на рік.

Обрати навчальний заклад, а також спеціальність студенти можуть самостійно. Загалом у проєкті беруть участь 85 міст Польщі. Для того, щоб взяти участь, треба зареєструватися на сайті проєкту.

Як повідомлялося, до польських шкіл пішло майже на 10 тисяч дітей менше, ніж очікувалося.

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