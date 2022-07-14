У Польщі студенти створили протез для пса, якого з ампутованою лапою евакуювали з України

Польські студенти розробили протез передньої лапи для пса з України, якого привезли до Кракова з ампутованою лапою. Розробники переконані, що завдяки протезу пес знову зможе нормально ходити і, можливо, навіть бігати.

Пса з трьома лапами привезли ​​до краківського притулку у квітні транспортом, організованим волонтерами, які евакуювали тварин з України. Студенти однієї з місцевих академій у Кракові вирішили використати отримані на навчанні знання та допомогти собаці.

Про це повідомляє The Warsaw.

Працювали над протезом для українського пса протягом тижня. Студенти переконані, що завдяки протезу пес знову зможе нормально ходити і, можливо, навіть бігати. Однак перед цим на нього чекає курс фізіотерапії.

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Конструкція, вигадана польськими студентами, ще потребує вдосконалення. За словами авторів проєкту, наразі триває доопрацювання конструкції, оскільки за першої примірки з'ясувалося, що протез не зовсім підходить.

Найближчим часом команда зробить зліпок лапи собаки, щоб якнайточніше підігнати протез під кінцівку пса. Втім, фахівці сумніваються, що пес отримав травму під час бойових дій.

За словами представників краківського притулку, пес, як і сотні інших собак та кішок, чекає на нових господарів.

Нагадаємо, волонтери на Київщині бачать збільшення покинутих тварин, які блукають голодні і поранені.

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