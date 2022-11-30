У Польщі створять спеціальний будинок для дітей з України, які втратили батьків на війні: деталі

На таку ініціативу треба до 300 тисяч злотих.

У польському Гданську створять спеціальний будинок для українських дітей, які внаслідок вторгнення РФ втратили батьків. Діти, які втратили батьків на війні, зможуть тат проживати та отримувати психологічну допомогу.

Про це повідомляє radiogdansk.pl.

Зазначається, що приміщення, де буде майбутній дитячий будинок, вже є. Але там необхідно зробити реконструкцію та обладнати відповідно до потреб. Планується збільшити кімнати, яких у приміщенні аж 21-а, та змінити технічне планування.

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У будинку вже встановили тепловий насос для опалення, а згодом планують встановити фотовольтаїчну енергосистему. Крім того, у закладі покладуть нову підлогу, пофарбують стіни і поставлять всі необхідні меблі.

Наразі у межах ініціативи відкрито збір, оскільки за підрахунками на це потрібно близько 300 тисяч злотих ( близько 2 550 000 грн). Наразі зібрано 1700 злотих.

Підтримати ініціативу фінансово можна через збір на сайті Zrzutka.pl під назвою "Dom dla dzieci z Ukrainy", вся необхідна інформація також є на сторінці фонду на Facebook.

Раніше у Ґданську виявили 24-річну жінку, яка у лісі жила зі своєю дворічною дочкою в наметі. Дитина була застуджена та мала інфекцію верхніх дихальних шляхів. Матір затримали, а справу передали до сімейного суду.

Як повідомлялося, у Польщі збирають кошти, за які придбають різдвяні подарунки для дітей, котрі переживають російську агресію в Україні.

"Зараз діти війни - це всі українські діти, на жаль, не тисячі, а мільйони українських дітей. Ці діти засинають і прокидаються під звуки бомби, уроки частіше перериває сигнал тривоги, який наказує йти до укриття, ніж на перерву, вони вже забули, що означає гуляти з друзями, а вечорами читають книжку при свічках замість казки по телевізору, бо все частіше струму немає. Ці діти бачать те, що не повинна бачити жодна дитина... смерть, насильство, зґвалтування, інвалідність, біль, страх і відчай. Їхні очі волають про допомогу до всього дорослого світу!" - йдеться в повідомленні організаторів.

Тим часом опитування показало, що у Польщі 70% громадян підтримують приймання українських біженців. К ожен четвертий поляк підтримує те, щоб після перемоги України у війні біженці залишилися в їхній країні.

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