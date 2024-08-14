У Польщі судитимуть затриману на кордоні українку: в чому її звинувачують

Під час перевірки документів на польсько-українському кордоні в паспорті громадянки України виявили підроблені штампи п'яти країн ЄС.

На залізничному пункті в Перемишлі у вівторок, 13 серпня, польські прикордонники виявили підроблені штампи про перетин кордону п’яти європейських країн у паспорті 25-річної громадянки України.

Про це повідомили в Бещадському відділі прикордонної служби Польщі.

У прикордонній службі заявили, що інцидент стався під час перевірки документів у пасажирів потяга, який прямував з Польщі до України.

"На реєстрацію з'явилася 25-річна громадянка України і надала два паспорти. Під час перевірки співробітник прикордонної служби помітив порушення у збереженні штампів прикордонного контролю, які, ймовірно, виставлені польськими, литовськими, латвійськими, чеськими та австрійськими службами. Детальний аналіз підтвердив підозри", – йдеться у повідомленні.

Загалом жінка підробила 16 відміток про перетин кордону через пропускні пункти у Празі, Ризі, Вільнюсі, Відні та Медиці. Шахрайство підтвердили і прикордонні служби країн, підроблені позначки яких було виявлено в паспорті українки. Їхні системи контролю не зафіксували перетин кордону цією громадянкою України.

Дівчина своєї провини не визнала та стверджувала, що всі відмітки в її паспорті справжні. Співробітники прикордонної служби вилучили обидва паспорти українки та готують матеріали справи, щоб скерувати їх до суду. Де зараз перебуває дівчина, підозрювана в підробленні документів, наразі не повідомляється.

У прикордонній службі пояснили, що до підроблення прикордонних штампів часто вдаються іноземці, термін перебування яких у країнах ЄС закінчився. Таким чином вони намагаються легалізуватися та уникнути штрафів і депортації.

Нагадаємо, на українців від 12 серпня чекають незручності на українсько-польському кордоні. Ремонтні роботи, які передбачають заміну асфальтового покриття, суттєво змінять режим роботи пунктів пропуску.

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