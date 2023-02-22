У Польщі судять українця, який "налякав" "чутливих" росіян: що сталося

У Польщі між українцем і росіянами виник конфлікт і ті, настільки "злякалися" громадянина Україна, що подали на нього заяву до поліції.

Про це повідомляє radiowroclaw.pl.

За даними поліції, конфлікт між українцем та подружжям молодих росіян стався торік у квітні у польському Вроцлаві.

Громадяни країни-агресорки заявили, що перебували із 2-місячною дитиною в авто на російських номерах, коли їх зупинив українець.

Росіяни стверджують, що він, мовляв, почав бити по склу, лаятися і кричати, щоб вони поверталися до диктатора РФ Путіна, який розпочав війну, і начебто почав погрожувати спалити автомобіль. Громадяни РФ вказали у поліції, що злякалися за свою безпеку й почуваються скривдженими.

Громадяни країни-агресорки стверджують, що буцімто підтримують Україну і намагалися це пояснити чоловікові. Крім того, вони додали, що буцімто теж пережили стрес від атаки Росії. Українцеві інкримінували напад на національному підґрунті за викрикування і погрози на адресу росіян.

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Під час засідання суду громадянин України не заперечував свого вчинку й пояснив його тим, що саме того дня російські війська атакували його рідне місто в Україні.

Чи покарають чоловіка і яким буде можливе покарання, буде відомо наприкінці судового процесу.

Нагадаємо, раніше у Туреччині агресивна росіянка накинулась на українку під час відпочинку. Росіянка лаялась на українку, ображала її, била рушником, вимагала припинити знімання та погрожувала поскаржитися адміністрації готелю.

Крім того, у Німеччині росіянка напала на біженку з України з дитиною.

"Слухай сюди, чувак, ти зараз швиденько збираєш свої монатки і уй*буєш нах*й в свою х*хляндію. І мамашку свою прихопи", - казала до хлопчика росіянка.

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