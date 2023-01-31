У Польщі суттєво зріс попит на українськомовних фахівців: у яких сферах можна знайти роботу

У Польщі вдесятеро зріс попит на працівників зі спеціалізованою освітою та знанням української мови. Така тенденція, насамперед, пов’язана з відкриттям українських компаній або їхніх філій за кордоном.

Про це пише kadry.infor.pl.

Згідно з даними, в Польщі станом на зараз налічується понад 25 тисяч компаній, які або відкрили там свої філії, або повністю перенесли діяльність через війну, втрату клієнтів та виїзд з України майже 30% населення. Найчастіше саме такі підприємства чи компанії шукають працівників, які володіють польською та українською мовами, а також знають специфіку роботи польських фірм, ринок та тонкощі польського оподаткування.

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Зазначається, що найбільше пропозицій для україномовних спеціалістів є у сфері торгівлі, бухгалтерської справи. Також є запити на україномовних податкових спеціалістів та інших офісних працівників.

Щодо володіння польською мовою, якщо працівника не залучено до зовнішньої комунікації, це не є обов'язковою вимогою - достатньо знати лише українську мову.

"Колись за цілий рік було в середньому 200-250 запитів на україномовних працівників. Але вже цілих півроку ми спостерігаємо, що попит на таких працівників зріс у десять разів, а від початку нового року динаміка стала ще більшою", – каже Анна Джоболда, директорка з подбору персоналу міжнародної агенції з працевлаштування Gremi Personal.

Звіт економічного інституту "Українські компанії в Польщі після початку війни у ​​2022 році" показав, що у Польщі від січня до вересня 2022-го було створено 3,6 тисячі робочих місць в компаніях з українським капіталом та зареєстровано 10,2 тисячі фізосіб-підприємців з України.

Крім того, за наявними даними, 75% підприємців у Польщі відкрили бізнес у країні, щоб залучити кошти для себе та своїх сімей, а 66% висловили намір продовжити свою діяльність у сусідній країні незалежно від ситуації в Україні.

Також працевлаштування лише третини з числа біженців у Польщі підвищують ВВП країни на 3,5%, тож створення сприятливих умов для них на ринку праці в інтересах польської економіки.

Нагадаємо, дослідження показало, що у Польщі 61% українських біженців все ще залишаються без роботи. Працевлаштуватися їм не вдається через недостатнє знання польської мови, відсутність пропозицій, які б відповідали їхній кваліфікації, а також відсутність пропозицій із частковою зайнятістю.

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