У Польщі суворо покарали поліцейську, бо вона перевірила прокурора на алкотестері

У Польщі засудили поліцейську через порушення недоторканності житла та перевищенні повноважень під час перевірки прокурора. Поліція у Польщі планує акцію протесту під гаслом: "На захист Пауліни. Зупинити патологію. Ні касті".

Про це пише wprost.pl.

Поліція прибула до помешкання прокурора після заяви його колишньої дружини про те, що він не повернув їй дитячу іграшку. Жінка стверджувала, що річ належить їй і що вона має документи, які це підтверджують.

Поліцейські прибули до будинку прокурора, де чоловік погодився на їхню присутність, хоча врешті-решт намагався припинити втручання. Тест на алкотестері виявив невелику кількість алкоголю, що, за словами офіцера поліції, вимагало подальших дій щодо затримання, оскільки у квартирі була маленька дитина. Після цього прокурор попросив патруль покинути його помешкання.

Прокурор поскаржився на поліцію у районну прокуратуру в Новому Сончі, яка розпочала розслідування за фактом перевищення поліцейськими своїх повноважень і вторгнення на приватну територію. Він стверджував, що поліцейські втрутилися безпідставно, повідомили йому про потенційну небезпеку для дитини і незаконно погрожували йому аналізом крові. Крім того, прокурор звинуватив поліцейську в тому, що у нього зникли гроші і ключі, але згодом зняв це звинувачення з неї.

Закопанський районний суд визнав співробітницю поліції винною і дав їй умовний термін. Однак вирок означає, що офіцерка не може продовжувати виконувати свої обов'язки через судимість. Крім того, суд зобов'язав її виплатити 12 тисяч злотих (орієнтовно 120 тис. грн) до різних фондів, включаючи гонорар прокурору та витрати на адвоката.

Суддя пояснив, що поліцейська не повинна була затримувати прокурора. У своїй аргументації він підкреслив, що сам факт вживання алкоголю на очах у дитини є неприйнятним, однак не є достатньою підставою для арешту.

У Польщі поліцейські та їхні профспілки обурились рішенням суду та планують акцію протесту.

Нагадаємо, у Польщі звинуватили Зеленського у втягуванні країни у війну.

Читайте також: