У Польщі священник під час похорону хотів цілувати жінок і назвав родича покійного "гівнюком"

У Польщі священник оскандалився під час похорону: він хотів цілувати жінок та обзивав родичів покійного.

Про це пише польське видання onet.pl.

Парафіяни з села Унеюв-Парцела гміни Чаршніца Малопольського воєводства розповіли про скандальну поведінку парафіяльного священника. Вони зазначили, що їхній знайомий Юліан помер у квітні. 91-річний чоловік був релігійною людиною і брав активну участь у житті парафії. Коли скорботні зібралися перед церквою, щоб попрощатися з ним, двері були зачинені.

"Ми кілька хвилин дзвонили у двері. Нарешті вийшов священник і сказав, щоб ми його не турбували, бо він спить. Ми запитали: що значить "спить", це ж похорон. А він каже: приходьте завтра на похорон", - розповів син загиблого. Коли інший член сім'ї попросив священника відслужити месу, той, кажуть, почув: "Ти, гівнюк, не будеш мені вказувати, що робити".

Син Юліана погрожував викликати поліцію і вимагати відшкодування витрат на похорон. Зрештою священник провів службу з півгодинним запізненням. Увійшовши до церкви, він сказав скорботним: "Дякуючи Ісусу Христу, я сьогодні тверезий".

Під час богослужіння священник називав померлого Юліусом, а також скаржився, що сім'я погрожувала йому поліцією. Тіло померлого вже було забране місцевим священником. Коли священник виходив з-під вікаріату, він, як повідомляється, підняв вікно і сказав парафіянкам: "Я вас поцілую і все таке. Я вас поцілую і все буде добре". Син пана Юліана описав усю цю історію у скарзі до курії. Він також просив змінити парафіяльного священника. Єпископ цього не зробив.

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