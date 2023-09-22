У Польщі священники у храмі влаштували оргію: чоловіка-повію "відбивали" поліція та медики

У Польщі стався гучний секс-скандал через священників та чоловіка-повію, якого ті запросили на свою "гулянку". Коли секс-працівник знепритомнів, духовенство не пропускало до нього медиків, через що втрутилась поліція.

Про це пише польське видання Gazeta Wyborcza.

Священники на території храму влаштували оргію

За даними ЗМІ, священики вибрали унікальне місце для проведення заходу. Парафія Пресвятої Діви Марії Ангельської в Домброві Гурнічій першою в Польщі отримала статус санктуарію (священне місце - ред.). Саме в будівлі, що належить цій святині, відбувалися секс-витівки духовенства.

Особа, якій відомо про події, розповіла польським журналістам, що духовенство організувало захід "сексуального характеру". Кажуть, що священики прийняли таблетки для потенції і замовили повію-чоловіка.

У якийсь момент секс-працівник втратив свідомість. Коли медики прибули на місце оргії, щоб надати йому допомогу, вони зустріли опір з боку духовенства. Священики не хотіли впускати медиків всередину. Ситуація стала настільки напруженою, що довелося втрутитися силовикам.

Реакція правоохоронців

Справою вже зацікавилася Сосновецька районна прокуратура Польщі. Прессекретар Вальдемар Лубневський повідомив, що слідчі розпочали провадження, яке буде вестися на підставі ненадання допомоги особі, яка перебуває в ситуації, що загрожує безпосередньою небезпекою загибелі або заподіяння тяжких тілесних ушкоджень. Подібне діяння карається позбавленням волі до трьох років.

Церква проводить власне розслідування

Заяву з приводу події за участю священиків опублікувала також Сосновецька єпархія. Речник курії о. Пшемислав Лах повідомив, що 12 вересня парох парафії Пресвятої Діви Марії Ангельської в Домброві Гурнічій письмово поінформував Сосновецьку єпархіальну курію про втручання служби швидкої допомоги та поліції в будівлю, що належить парафії. Згідно з повідомленням, "того ж дня єпископ Сосновця призначив комісію для термінового з'ясування обставин ситуації".

"Про результати роботи комісії буде поінформовано єпископа-ординарія. Після завершення її роботи та встановлення обставин інциденту будуть вжиті відповідні заходи, передбачені канонічним правом", - йдеться у повідомленні.

Храм, де стався скандал. Фото: http://nmpanielska.pl

Не перший скандал у єпархії

За словами о. Казімєжа Сови, це не перший гомосексуальний скандал в єпархії. Священик нагадав, що "кілька років тому Ватикан розпустив єпархіальну семінарію (розташовану в Кракові). Однією з причин було названо гомосексуальну поведінку і нахили людей, відповідальних за цей заклад".

"Зовсім недавно Сосновець потрясла смерть двох священнослужителів: вбивство і самогубство. Причини цього інциденту досі не пояснені, а тим більше не оприлюднені, що не заспокоїло голоси громадськості, яка говорить про сексуальне підґрунтя цього злочину", - підкреслив о. Казімєж Сова.

Священнослужитель додав, що "в кожному з цих випадків єдиною реакцією церковної влади є рекомендація молитви і призначення чергової комісії. Як бачимо, ефективність таких дій досить обмежена, що приводить нас до тези про необхідність рішучої реакції з боку Ватикану і призначення нового єпископа для цієї єпархії".

Після цього у храмі спалахнула пожежа

У четвер польські рятувальники повідомили, що в храмі, де сталась оргія, спалахнула пожежа - горіли вхідні двері. Займання загасили, потерпілих немає.

Польські журналісти вважають, що це може бути пов'язано із гучним скандалом.

Нагадаємо, у Польщі кандидатка у депутати приваблює виборців іменними презервативами.

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