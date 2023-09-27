У Польщі священники у храмі влаштували оргію із чоловіком-повією: продовження гучної історії

За даними ЗМІ, серед історій, які пов'язані зі скандальною єпархією - ректора семінарії звинувачують у відвідуванні гей кімнат.

У польському місті Домброві Гурнічій священники у храмі влаштували оргію із чоловіком-повією. Після гучного сексуального скандалу експерти закликають єпископа Сосновської дієцезії Гжегожа Кашака піти у відставку, але духівник не хоче йти.

Продовження історії розповідає Ukrayina.pl.

Журналісти пишуть, що Гжегож Кашак старанно приховував справу про сексуальні справи у священному місці.

"Раніше єпископ Гжегож Кашак не відсторонив ректора семінарії, якого звинуватили у відвідуванні гей кімнат. Натомість Ватикан закрив Сосновецьку семінарію, де мали місце сексуальні насильства. Крім того, в дієцезії повідомляли про те, що священник убив диякона, а потім сам покінчив життя самогубством. Владика дієцезії зайнявся справою лише тоді, коли його розкрили ЗМІ", - повідомляють автори видання.

Доктор філософії релігії, письменник та публіцист Томаш Терліковські вважають, що всі ситуації сталися в результаті бездіяльності єпископа Кашака.

Терліковського обурює, що єпископ абсолютно не знає, як виправити свою багаторічну недбалість.

На його думку, єпископу слід подати папі прохання про відставку та просити про призначення ватиканської комісії, яка розслідує ситуацію в дієцезії.

"Надто довго триває гниття Сосновецької єпархії під владою єпископа Кашака. Надто довго вірним і чесним священникам було соромно за те, що відбувається під його владою, і надто довго триває процес псування того, що зробили його попередники", - підкреслив він.

Нагадаємо, у Польщі кандидатка у депутати приваблює виборців іменними презервативами.

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