У Польщі священники влаштували оргію з чоловіком-повією: продовження гучного скандалу

У Польщі поліція висунула звинувачення священнику, який організував оргію у вікаріаті в Домброві Гурнічій. Він також був тимчасово заарештований.

Про це пише польське видання wprost.pl.

За даними польських ЗМІ, наприкінці серпня 2023 року отець Томаш З. провів гомосексуальну оргію у вікаріаті в Домброві Гурнічі за участю чоловіка-повії.

Під час інциденту один з чоловіків втратив свідомість. Швидку допомогу на місце події викликав один з учасників, але інші відмовилися впустити медиків всередину. Справою зайнялася прокуратура.

Провадження також ініціювала курія Сосновецької єпархії, яка створила спеціальну комісію. Отець був негайно позбавлений всіх церковних посад і функцій. Йому також було наказано жити за межами парафії.

"Сосновецька єпархіальна курія заявляє, що, діючи з повагою до чинного законодавства, зробить все від неї залежне для з'ясування справи та суворого покарання винних. Ми також запевняємо, що церковна спільнота та громадськість будуть поінформовані про перебіг розслідування, аж поки, сподіваємося, справа не буде повністю з'ясована. Ми сповнені рішучості викорінити це зло". - йдеться у заяві церкви.

У четвер, 11 січня, прокуратура висунула чотири звинувачення проти о. Томаша З.. Суд задовольнив клопотання слідства і виніс рішення про тимчасовий арешт підозрюваного терміном на два місяці.

"Три звинувачення стосуються злочинів, пов'язаних з наркотиками, одне з яких передбачає передачу іншій особі забороненої речовини. Ще одне звинувачення пов'язане з порушенням статевої свободи іншої особи. Четверте звинувачення стосується заподіяння тяжких тілесних ушкоджень і ненадання допомоги особі в надзвичайній ситуації, що загрожувала життю і здоров'ю", - заявив прокурор Вальдемар Лубнєвський, речник Сосновецької районної прокуратури.

Нагадаємо, у Польщі стався гучний секс-скандал через священників та чоловіка-повію, якого ті запросили на свою "гулянку". Коли секс-працівник знепритомнів, духовенство не пропускало до нього медиків, через що втрутилась поліція.

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