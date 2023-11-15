У Польщі сюжет про бургер допоміг пенсіонерці зібрати гроші на лікування сина – неймовірна історія (відео)

У Польщі історія з опитування на вулиці обернулася для літньої пані несподіваною історією допомоги.

У Польщі сталася неймовірна та добра історія – 83-річна мешканка Варшави Пані Хеня випадково взяла участь у вуличному опитуванні про бургер, а натомість отримала шалену підтримку людей і фінансову допомогу на лікування хворого сина.

Про це пише видання Ukrayina.pl.

Як розпочалася історія

У Польщі в меню закладу швидкого харчування McDonald`s з’явився новий бургер "Drwala", який можна купити в зимовий період.

Портал Goniec.pl вирішив провести опитування серед мешканців Варшави. Так, журналіст пропонував перехожим спробувати бургер, оцінити його смак і сказати, чи готові вони віддати за нього близько 25 злотих (223 грн). Однією з опитуваних стала 83-річна пані Хеня.

Жінка, скуштувавши бургер, відповіла, що він дуже смачний. Проте вона не може дозволити собі купляти такі "канапки".

"Я не можу собі дозволити такі смаколики. Маю вчительську пенсію. Це 2 200 злотих (19 703 грн), і в мене важкохворий син з невиліковною хворобою Лайма. Після смерті мого чоловіка я прибираю в будинках людей", – розповіла пані Хеня журналістові.

Жінка працювала вчителькою початкових класів, а тепер живе на пенсію, прибирає в будинках і доглядає за важкохворим сином, який не може жити самостійно через неврологічні ускладнення хвороби Лайма.

Її син страждає на атрофію м'язів і потребує допомоги спеціалістів.

"Мій син не може працювати. Він витратив свої заощадження на лікарів і отримує 500 злотих (4 478 грн) допомоги. Донька приходить мити сина раз на два тижні, частіше не може. Ми робимо все можливе", – розповіла пані Хеня в розмові з Goniec.

Історія пенсіонерки розчулила користувачів у Мережі

Життя 83-річної пані Хені кардинально змінилося після сюжету журналістів. Попри всі проблеми, пенсіонерка не скаржилася і не звинувачувала нікого. Вона щиро розповідала про своє життя, що і зворушило людей.

Так, на історію про пенсіонерку відреагувала популярна польська співачка Дода. Вона звернулася до мережі закладів швидкого і громадського харчування з проханням допомогти літній жінці та її хворому синові.

Крім того, Дода вирішила організувати збір грошей, які пані Хеня могла б витратити на необхідні речі та поточні витрати.

Станом на зараз на рахунку збору є понад 525 тисяч злотих (понад 4,7 млн грн).

Пенсіонерку також підтримали інші польські зірки й політики.

Журналіст, який проводив опитування, згодом навідався до пані Хені в гості.

"Як я можу подякувати всім цим людям? Адже це люди, які щось віддають від душі, і як їм віддячити?" – запитала пані Хеня, ледь стримуючи сльози.

Spotkaliśmy się ponownie w Warszawie z Panią Henią od "Burgera Drwala". Przeczytaliśmy jej komentarze internautów i opowiedzieliśmy o zbiórce dla jej syna (już jest ponad 200 000zł). Nie mogła powstrzymać łez #ŚwiętoNiepodległości #11listopada #Poland pic.twitter.com/0OTgDSjInq — Goniec.pl (@GoniecPL) November 11, 2023

Нагадаємо, чоловік зірвав джекпот, не знаючи, що взяв участь у розіграші: як так сталося.

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