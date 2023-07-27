У Польщі тіло жінки 5 років пролежало у квартирі: чому її зникнення ніхто не помітив

У столиці Польщі Варшаві у червні 2023 року в квартирі знайшли тіло жінки. Поліція встановила, що жінка померла ще 2018 року, проте її ніхто не шукав.

Про це пише onet.pl.

Марія М., яка проживає в маєтку Собеського в Легіоново, померла приблизно у 2018 році. Принаймні, на це вказував термін придатності продуктів, знайдених у холодильнику. Літня жінка жила сама і не підтримувала контакту з сусідами.

Ніхто не заявив про її зникнення, коли вона перестала з'являтися в цьому районі. Її тіло пролежало так наступні п'ять років, і сусіди думали, що вона поїхала до Швеції, США або до спеціалізованого центру для реабілітації.

Її останки були знайдені лише після того, як служби, які мали усунути аварію водопостачання в багатоквартирному будинку, увійшли до її квартири разом з поліцією. Хоча в квартирі були знайдені документи, ідентифікувати особу загиблої за фотографіями було складно через значний ступінь розкладання тіла. Згідно з висновком судово-медичного експерта, Марія М. померла природною смертю, на її тілі не було виявлено жодних тілесних ушкоджень.

Оскільки тіло було знайдено наприкінці червня 2023 року, прокуратурі вдалося зв'язатися з найближчими родичами загиблої - старшою сестрою та племінницею - за її номером PESEL. За словами Катажини Скжечковської, речниці Варшавсько-Празької регіональної прокуратури, тепер будуть проведені тести ДНК, щоб остаточно підтвердити спорідненість із загиблою. Очікується, що результати будуть відомі протягом наступних кількох тижнів.

Нагадаємо, у Польщі затримали 5 людей, серед яких відома бізнесменка. Вони нажилися на 39 млн злотих на біженцях з України.

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