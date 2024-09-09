У Польщі троє місцевих образили українку через її національність: попросила лише перепаркувати авто

За образу громадянки України за національною ознакою полякам загрожує до 3 років позбавлення волі.

У місті Сопот на півночі Польщі троє відпочивальників образили українку через її національність.

Про це передає поліція Сопота.

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Інцидент стався в п'ятницю ввечері. Приблизно О 22.30 до поліцейських Сопота надійшло повідомлення про те, що люди, які орендують квартиру в Сопоті, агресивні, перебувають в стані алкогольного сп’яніння та не бажають виходити з квартири.

Ними виявилися дві жінки 54 та 45 років та 58-річний чоловік. Як з’ясувалося, за мить перед тим поляки посварилися та образили громадянку України. Українка, як власниця сусідньої квартири, попросила поляків, які сиділи на балконі, перепаркувати машину. Виявилося, що вони припаркували машину на паркомісці, що належить її квартирі. У відповідь українка почула матюки та образи на національному ґрунті.

Поліцейські, які прибули на виклик, встановили, що поляки були п'яними. Затриманим вже висунули обвинувачення: образа громадянки України за національною ознакою. За свою поведінку поляки відповідатимуть перед судом. Їм загрожує до 3 років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, що в Польщі жорстоко вбили 38-річну українку – без матері залишилося троє дітей.

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