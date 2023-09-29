У Польщі турист заховався у поїзді в дивному місці: його визволяли рятувальники і затримала поліція

У Польщі з 31-річний туристом стався дивний інцидент: спочатку він спровокував конфлікт і його хотіли висадити з потяга, проте щоб цього не змогли зробити він заліз під сидіння і там застряг.

Про це пише польське видання wprost.pl.

Дивна ситуація сталася в Цеханові в поїзді "Краків-Колобжег". Увагу начальника зміни привернув агресивний 31-річний чоловік. Спроби заспокоїти його і домовитися не допомогли, тому про випадок було повідомлено співробітникам поліції. Співробітник залізниці, описуючи інцидент, заявив, що турист поводився всупереч правилам і порушував громадський спокій і громадський порядок. Незважаючи на зауваження, він відмовився вийти з потяга або змінити свою поведінку. Тоді він знайшов вихід - почав "гратись у хованки" та навмисно заблокував себе під сидінням.

"Чоловік так міцно вчепився в сидіння купе, що знадобилася допомога пожежників, яким довелося зняти сидіння, щоб правоохоронці могли затримати порушника спокою", - каже прессекретарка місцевої служби Магда Зарембська.

Після прибуття служб на місце події пасажир все ще сидів під сидіннями. Витягнути його було неможливо, тому довелося вдатися до нетрадиційних методів. Чоловік ніяк не очікував, що поліцейські проявлять таку рішучість. Вони зняли сидіння і агресор несподівано втратив свій притулок.

Після акції зі зняттям сидінь 31-річного чоловіка вивели з поїзда. Виявилося, що чоловік є жителем Білостоцького повіту. Справа буде передана до суду.

"Пасажир відповідатиме за порушення громадського порядку, відмову надати персональні дані та непокору розпорядженням правоохоронців", - повідомила - повідомила Зарембська.

Нагадаємо, у польській школі під час уроку рюкзак почав рухатись і вибухнув.

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