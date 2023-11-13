У Польщі турист пожартував в аеропорту: його не впустили до літака і оштрафували

У Польщі через жарт про "бомбу" у валізі 36-річного чоловіка не впустили до літака і оштрафували на 500 злотих.

Про це пише польське видання onet.pl

Відомо, що чоловік вилітав з аеропорту Шопена у Варшаві до Нідерландів. Коли його запитали про багаж - він заявив, що там є бомба.

Речниця регіональної Прикордонної служби, капітанка Дагмара Бєлєц уточнила, що чоловік заявив, що у нього в ручній поклажі є тротил і бомба.

"Співробітники Спеціальної групи втручання Прикордонної застави "Варшава-Океце" були негайно поінформовані про інцидент і виїхали на місце, щоб з'ясувати обставини інциденту і перевірити багаж чоловіка", - сказала капітанка Дагмара Бєлєц.

Пасажир був ізольований від інших мандрівників, а потім - разом з ручною поклажею - перевірений на наявність небезпечних предметів. Нічого не було знайдено. Пасажир заявив, що він пожартував, проте його не впустили до літака та оштрафували.

Нагадаємо, у Польщі туриста вигнали з поїзда і він вкрав автобус, щоб доїхати додому.

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