У Польщі туриста не впустили до літака та оштрафували через жарт в аеропорту

У Польщі турист пожартував в аеропорту, що у його валізі є вибухівка. Через це його не впустили до літака та оштрафували.

Про це пише польське видання wprost.pl.

Співробітники групи спеціального втручання Прикордонної застави Варшава-Океце отримали інформацію про пасажира, який у присутності бортпровідників заявив, що у нього в багажі є динаміт. Інцидент стався в аеропорту Шопена.

48-річному поляку повідомили, що до нього можуть бути застосовані прямі заходи примусу, якщо він не виконає вказівки, після чого його ізолювали від інших пасажирів. Згодом його допитали і ретельно перевірили багаж.

Чоловік вибачився за свою поведінку, зокрема, за свої слова, що викликало швидку реакцію з боку офіцерів. Він пояснив, що "невдало пожартував". В результаті на нього було накладено штраф. Чоловіка також зняли з паспортного контролю і не пустили на літак, яким він летів на відпочинок до Марокко.

Нагадаємо, у Німеччині в літаку затримали пару з Польщі. Чоловік та жінка під час польоту намагались зайнятись сексом.

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