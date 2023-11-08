У Польщі туриста вигнали з поїзда і він вкрав автобус, щоб доїхати додому: чим усе закінчилось (фото)

Тепер йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

У Польщі 22-річний турист, щоб доїхати додому, вкрав з автовокзалу автобус. Його затримала поліція. Це був не перший його злочин.

Про це пише польське видання wprost.pl.

Поліцейські Лемборка отримали повідомлення про викрадення автобуса Setra з автостоянки вокзалу. Справою зайнялися слідчі, які розпочали пошуки зловмисника, а черговий офіцер розіслав повідомлення до всіх підрозділів Поморського воєводства про викрадений транспортний засіб.

Оперативні дії поморських правоохоронців дали бажаний результат - поліція затримала порушника.

22-річного хлопця доставили у відділок поліції в Лемборку, де йому висунули звинувачення у крадіжці зі зломом. Згідно з матеріалами справи, минулої суботи чоловік їхав потягом зі Свідвіна до Гдині. Пізно ввечері його висадили на станції в Лемборку, оскільки виявилося, що у нього немає квитка. Тому він вирішив дістатися до свого міста іншим шляхом - автобусом, який викрав зі стоянки біля вокзалу.

Під час слідства поліція встановила, що хлопець раніше вкрав вантажівку та таким чином доїхав до свого дому. Тепер мандрівнику загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, в аеропорту Варшави затримали українця.

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