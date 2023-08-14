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У Польщі туристку оштрафували на 500 злотих через селфі у "невдалому місці": до чого тут Україна

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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У Польщі туристку оштрафували на 500 злотих через селфі у "невдалому місці": до чого тут Україна

У Польщі через селфі покарали туристку / Фото: pixabay.com

Дівчина пояснила, що хотіла лише ефектного фото.

У Польщі на 500 злотих оштрафували дівчину через селфі у "невдалому місці". Дівчина зробила світлину біля прикордонного стовпчика на кордоні з Україною, що в сусідній державі суворо заборонено. 

Про це пише польське видання wprost.pl. 

Випадок стався на підкарпатській ділянці кордону з Україною. Там заборонено в'їжджати на прикордонну дорожню смугу, про що можна дізнатися, зокрема, через веб-сайт польських прикордонників. Виняток становлять промарковані стежки в Бещадах. Проте 21-річна туристка вирішила зробити селфі на пам'ять про мандрівку та сфотографувалась біля прикордонного стовпця біля території України. Це помітили польські прикордонники і оштрафували дівчину на 500 злотих. 

Як пояснила туристка, вона лише хотіла сфотографуватися з прикордонною заставою.

"Бещадський прикордонний відділ інформує, що всі особи, які в'їжджають на прикордонну дорожню смугу, контролюються офіцерами. Звернення стосуються, головним чином, безпеки кордонів Польщі", - пише видання. 

Нагадаємо, у Польщі затримали росіян, які поширювали листівки із закликом вступити до ПВК "Вагнер".

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Дата публікації
Перегляди
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