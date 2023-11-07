У Польщі у кущах знайшли мертвою українку: вона вийшла з лікарні і зникла

Причини смерті жінки поки невідомі.
У Польщі, в Любліні, знайшли мертвою 50-річну українку, яка напередодні вийшла з лікарні та загадково зникла. Жінку шукали тиждень.
Про це пише польське видання onet.pl
Каміль Ґоленбйовський з Люблінської комендатури поліції повідомив, що труп жінки знайшов у кущах на вулиці Лещинського в суботу близько 16:00 перехожий.
"На місце події виїхав судово-медичний експерт. Він не виявив на тілі загиблої тілесних ушкоджень, які б вказували на причетність третіх осіб, повідомив офіцер поліції. Тіло жінки буде направлено на судово-медичну експертизу", - сказав Каміль Ґоленбйовський.
Пошуки жінки тривали від 30 жовтня. Українка пішла з лікарні і не виходила на зв'язок з рідними.
Нагадаємо, у Польщі кафе заборонило вхід частині відвідувачів через котів з України.
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