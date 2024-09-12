У Польщі у ліжку знайшли мертвим 29-річного чоловіка: поруч спав священник у костюмі кролика

У Польщі спалахнув скандал через смерть 29-річного чоловіка у будинку священника.

Про це пише польське видання wprost.pl

Польське видання пише, що у суботу, 7 вересня, у вікаріатському будинку в мазовецькому містечку Дробін у ліжку вікарія знайшли тіло 29-річного чоловіка. Причиною смерті чоловіка стала серцево-легенева недостатність. Покійний міг перебувати під дією невідомих речовин. Це ще встановить токсикологічна експертиза.

Після скандалу священника відлучили від парафії, проте жителі польського містечка обурені подією. Вони переконують, що на момент трагедії у будинку священника могла бути секс-вечірка. За неофіційною інформацією, загиблий був прикутий наручниками до ліжка вікарія. Кажуть, що п'яний Гжегож С., переодягнений у кролика, спав у кріслі поруч з ним. Ця інформація офіційно не підтверджена слідством, але про ситуацію, що склалася, охоче розповідають жителі Дробіна.

Люди зазначають, що про безчинства священників на вікаріаті було відомо давно.

"Вони збиралися там, влаштовували вечірки, розпивали алкоголь. Але більшість у це не вірила. Адже священник має бути прикладом для наслідування", — каже один з місцевих.

Старші поляки не вірять у те, що отець Гжегож міг та вчинити.

Прессекретарка єпархіальної курії в Плоцьку Ельжбета Ґжибовська повідомила, що церква проводить своє розслідування і священника вже усунули від роботи. Вона додала, що єпископ не отримав жодної інформації про сексуальне або непристойне підґрунтя трагедії чи про якісь ганебні випадки з минулого.

Нагадаємо, це вже не перший подібний випадок у Польщі. У вересні 2023 року стався гучний секс-скандал через священників та чоловіка-повію, якого ті запросили на свою "гулянку". Коли секс-працівник знепритомнів, духовенство не пропускало до нього медиків, через що втрутилась поліція.

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