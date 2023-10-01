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У Польщі у поліцейських викрали службове авто просто з під-носа

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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У Польщі у поліцейських викрали службове авто просто з під-носа

Поліція Польщі / Фото: Associated Press

Автівку поліцейських викрали, поки вони перевіряли іншого водія після зупинки.

У польському місті Щецин 29 вересня у поліцейських викрали автівку під час виконання службових обов’язків. 

Про це пише Gazeta.PL.  

Подія трапилась у центрі Щецина, коли поліціянти проводили планову перевірку затриманого водія. Вони залишили службовий автомобіль і направились до автівки водія. Тимчасом, хтось сів у їхнє службове авто і поїхав з місця події. 

Поліцейське авто згодом знайшли, а зловмисника затримали.

Комісар Анна Ґембала з Головного управління муніципальної поліції в Щецині повідомила, що викрадача автомобіля вдалося затримати. Ним виявився 27-річний чоловік. 

Як зазначає RMF24.pl, зловмисник, трохи покатавшись на поліцейській автівці, залишив її і сів у автобус громадського транспорту. Наразі триває розслідування.

Нагадаємо, у Польщі турист заховався у поїзді в дивному місці – його визволяли рятувальники.

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Дата публікації
Перегляди
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