У Польщі у важку ДТП потрапили два автобуси із українцями: багато постраждалих (фото)

У Польщі зіткнулися два пасажирські автобуси, якими їхали українці. У результаті ДТП є постраждалі, зокрема, один неповнолітній.

Про це повідомляє тамтешня поліція.

За даними штабу поліції в Жешуві, аварія сталася 26 лютого близько 4:00 на автомагістралі A4. Загалом в автобусах перебувало 12 осіб – громадян України.

Попередні висновки поліцейських свідчать, що водій Renault Master врізався в задню частину Mercedes Sprinter, який їхав перед ним. "Мерседес" врізався в енергоємні бар'єри та перекинувся на бік.

У результаті аварії п'ятьох пасажирів обох автомобілів було ушпиталено до лікарень у Перемишлі та Ярославі. Уточнюється, що це 5 жінок. Їхньому життю нічого не загрожує.

За даними провінційної станції швидкої допомоги у Перемишлі, серед постраждалих є один неповнолітній.

Водії були тверезі. Обидва автобуси рухалися у напрямку пункту пропуску "Корчова – Краківець".

Хоча причини інциденту ще не оприлюднені, слід зауважити, що у Польщі фіксують погіршення погодних умов - прогнозують зледеніння.

Нагадаємо, минулої ночі у Польщі українець, керуючи Volkswagen, з’їхав з дороги та виїхав на колію. Невдовзі машину збив потяг.

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