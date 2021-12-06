У Польщі учень прийшов до школи з бомбою: заняття було зірвано

Поліція з’ясовує, в який спосіб до рук підлітка потрапив нерозірваний снаряд часів Другої світової війни.

У понеділок, 6 грудня, зі школи у місті Радзимін у центральній Польщі довелося евакуювати усіх учнів та вчителів через бомбу в гардеробі.

Як повідомляє польський телеканал RMF24, навчальний процес було зупинено на кілька годин.

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Боєприпас перевірили вибухотехніки. Небезпечним предметом виявився нерозірваний снаряд часів Другої світової війни.

Джерела видання у поліції повідомили, що бомбу до школи приніс один із учнів. Наразі його опитують поліцейські, щоб з’ясувати, яким чином бомба потрапила до його рук.

На час операції з вивезення бомби зі школи було евакуйовано близько 500 осіб, яких тимчасово розмістили в сусідньому приміщенні бібліотеки.

Нагадаємо, раніше у Польщі в одну із початкових шкіл міста Ломжа 10-річна школярка прийшла на уроки п'яною. Під час огляду в її рюкзаку знайшли алкоголь.

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