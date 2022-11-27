У Польщі українці все активніше беруть кредити: яка сума і навіщо оформлюють позику

До 700 тисяч українських біженців вже знайшли роботу у Польщі.

У Польщі українці все частіше беруть кредити - найбільше на житло.

Про це свідчать дані дослідження InfoKredit, пише Inpoland.

Станом на кінець вересня 2022 року українці загалом взяли кредитів у Польщі на 6,34 млрд злотих. Наприкінці 2018 року було 1,63 млрд злотих. Розмір усіх позик у польських банках сягає 778 млрд злотих, тож на українську частину припадає лише 0,8%.

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Експерти пояснюють, що така тенденція не пов’язана з переїздом українців після початку повномасштабного вторгнення. Біженці просто збільшили суму позик.

Найбільше українці в Польщі оформлюють житлові кредити. Їхня вартість склала 4 мільярди 876 мільйонів злотих, тобто 77% усіх оформлених українцями кредитів.

Кредити готівкою становлять 18% (1,16 млрд злотих). Вартість кредитних карток громадян України - 107 млн злотих, що сягає 1,7% від усіх кредитних зобов’язань перед польськими банками.

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Згідно з даними, га кінець вересня кількість застрахованих у ZUS осіб із громадянством України сягала 744,4 тисячі осіб. За останніми даними, номер PESEL вже мають близько 1,5 млн людей з України.

У Міністерстві сім’ї та соціальної політики Польщі звітують, що у їхній країні близько 700 тисяч українських біженців вже знайшли роботу. Таким чином, банки Польщі мають понад 1 млн українських клієнтів.

Як повідомлялося, українські біженці все активніше відкривають власний бізнес у Польщі - за 8 місяців їх стало більше на понад 2 тисячі. Українські підприємці найчастіше організовують діяльність у ІТ-сфері, логістиці, індустрії краси.

Як показало опитування Gremi Personal, у половини українських біженців після вимушеного переїзду до Польщі рівень життя значно покращився.

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