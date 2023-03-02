У Польщі українців цинічним способом ошукали на величезні суми: які діяли шахраї

У Польщі від шахраїв постраждали двоє українців: один із них втратив 11 тисяч злотих ( близько 92 500 грн), інший – 9 тисяч злотих (75 670 грн).

Про це повідомляє gorzowianin.com.

Жертвами шахраїв стали двоє українців, які мешкають у польському Гожуві. Зловмисники телефонують потенційним жертвам і стверджують, що вони нібито є представниками банку і переконують їх перерахувати заощадження.

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Щоб підсилити страх, вони починали діалоги із жертвами зі слів: "Ваші гроші під загрозою", а далі вимагали виконувати вказівки, щоб отримали віддалений доступ до телефонів жертв.

"Аферист, який вдавав з себе працівника банку, стверджував, що гроші на рахунку під загрозою і потрібно діяти швидко. Тому він попросив свою жертву встановити на телефон застосунок для віддаленого доступу до пристрою", – повідомив Гжегож Ярошевич, речник Головного управління муніципальної поліції в Гожуві.

Представник поліції каже, що сумнівні дзвінки "з банку" варто одразу припиняти, і радять уточнювати у банку самостійно інформацію про свої заощадження.

"Шахраї супроводжують вас на кожному кроці та створюють враження професіоналізму та готовності допомогти. Вони навіть пропонують спілкування кількома мовами. На жаль, це завжди призводить до втрати коштів з рахунку. Так було і в цьому випадку, коли шахрай зняв гроші з рахунку", – додав речник поліції в Гожуві.

Нагадаємо, у Польщі жінка викрала з магазину туалетний папір на майже п'ять тисяч гривень.

Як повідомлялося, у Польщі затримали 21-річног о громадянина України, який у шахрайський спосіб знімав чужі гроші в банкоматах за кодами BLIK. Зловмисник зумів виманити що найменше 50 тис. злотих ( близько $11 150).

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