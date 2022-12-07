У Польщі українців почали навчати рідній мові: як доєднатися до ініціативи

У Польщі запустили курс української мови для українців, які говорять російською і хочуть перейти на рідну мову.

Про це повідомляє посольство України у Польщі.

Навчання відбувається як онлайн, так і у традиційному форматі. Для охочих підготували навчальні матеріали, а також спеціальні завдання, які допоможуть подолати мовний бар’єр. Найактивніші отримають відзнаки.

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Також можна буде взяти участь у вебінарах та розмовних клубах у Варшаві та Любліні. Участь у заняттях є безкоштовною.

Аби долучитися до "спікінг клабів", треба заповнити реєстраційну форму.

Під час зустрічей говоритимуть про способи подолання мовного бар’єру, найпоширеніші помилки, яких припускаються під час переходу на українську мову, обговорюватимуть українську музику, кіно, книги і український YouTube, а також жартуватимуть українською.

"Теми зустрічей попередньо окреслюють організатори, втім, спілкування у дружньому колі відбувається згідно ініціативи учасників", - йдеться в повідомленні.

Загалом навчання триває протягом 28 днів, і вже завдяки курсу понад 50 тисяч людей перейшли на українську мову.

Нагадаємо, у Польщі розгорілася дискусія щодо мови, якою говорять українські біженці, оскільки там переконані, що після того, як українські діти повернуться на батьківщину, важливо відбудувати Україну рідною мовою. У Польщі обурені тим, що деякі українці говорять мовою окупанта, і навіть пропонували навчити їх рідній мові.

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