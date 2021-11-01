У Польщі українця затримали за перевезення нелегальних мігрантів з Білорусі

У Польщі українця затримали за перевезення нелегальних мігрантів з Білорусі

В авто українця перебувало троє пасажирів-нелегалів.

У Польщі за перевезення нелегальних мігрантів з кордону Білорусі спіймали чотирьох осіб, серед них - один українець.

Про це повідомляє RMF24 з посиланням на пресслужбу поліції Підляського воєводства.

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За даними видання, затримані водії – громадяни Польщі, Йорданії, В’єтнаму та України. Загалом вони перевозили 10 нелегальних мігрантів. Українця, який за кермом Toyota перевозив нелегальних пасажирів, зупинили в місті Більськ-Підляський. У його автомобілі перебували троє людей.

Як розповіли у поліції, усі люди, яких перевозили, перебували у Польщі незаконно. Їх передали співробітникам прикордонної служби. "Водіїв затримано за сприяння мігрантам у незаконному перетині кордону", - зауважила Елжбета Заборовська.

За неділю 31 жовтня польські прикордонники зафіксували майже пів тисячі спроб незаконного перетину кордону з Білорусі. 87 порушникам кордону видали накази покинути територію країни, а решті спроб запобігли.

Нагадаємо, Польща продовжує боротися з міграційною кризою, яку спричинили дії режиму Лукашенка. Через наплив мігрантів уряд запровадив надзвичайний стан у Люблінському та Підляському воєводствах, який 1 жовтня подовжив на 60 днів. Раніше парламент Польщі дозволив висилати з країни мігрантів, які незаконно перетинають кордон.

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