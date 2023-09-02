У Польщі українець два дні пролежав у парку і ніхто йому не допоміг: що сталось

У столиці Польщі Варшаві в одному із парків українець пролежав два дні. Йому допомогли працівники муніципальної варти.

Про це пише польське видання onet.pl.

Польські журналісти стверджують, що громадянин України два дні пролежав водному із міських парків. За цей час йому нібито ніхто не допоміг. Лише згодом перехожі звернулись до працівників муніципальної варти з повідомленням про чоловіка. Як виявилось, п'яний чоловік лежав там двох днів.

"Поліцейські виявили чоловіка, від якого йшов сильний запах алкоголю. Чоловік назвався громадянином України. Охоронці, побоюючись, що він може перебувати в небезпечному для життя стані, викликали швидку допомогу", - повідомляють у міській варті.

Лікарі швидкої допомоги, які прибули на місце події, оглянули українця. Вони повідомили, що його здоров'ю та життю нічого не загрожує. Встановити його дані не вдалося, тому нетверезого чоловіка доставили до столичного Центру для осіб у стані алкогольного сп'яніння.

Нагадаємо, у Польщі в ДТП загинули 3 українців, зокрема 16-річний юнак.

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