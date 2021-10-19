У Польщі українець перевозив нелегалів та потрапив у ДТП: чоловіка затримано

Аварія сталася на 122 км автомагістралі А2 за розв’язкою Бук (Великопольське воєводство).
У Польщі сталася аварія за участі мікроавтобуса з чеськими реєстраційними номерами, в якому нелегальні мігранти подорожували до західного кордону країни. Транспортний засіб використовувався для доставки товарів і не був пристосований для перевезення людей.
Про це повідомляє RMF24.
"Всередині було 15 іноземців, які не мали документів", - сказав представник Великопольської поліції Анджей Боровяк.
Зазначається, що в автобусі перевозили переважно громадян Іраку та Туреччини. Всі вони хотіли потрапити до Німеччини. Мігранти були щільно розміщені у вантажному просторі автомобіля. Чотирьох травмованих в результаті аварії госпіталізовано з травмами голови, ніг та грудей.
Зараз на місці аварії перебувають 12 осіб, які подорожували автобусом. Дітей серед них немає.
Водій автобуса втік з місця ДТП, але був затриманий. Він громадянин України. Тривають пошуки ще однієї людини.
Нагадаємо:
- У Польщі в неділю, 17 жовтня, поблизу села Радзівіллув у гміні Пуща-Марянська затримали українця, який перевозив нелегальних мігрантів з Іраку. Українець віз нелегалів в автівці кур'єрської компанії.
- Тим часом поляки вийшли на вулиці через новий закон, що легалізує депортацію біженців. Тисячі людей у Варшаві і Кракові вирішили стати на захист мігрантів, що нині застрягли на польсько-білоруському кордоні. Учасники акції називають нещодавно ухвалений закон, який дозволяє чиновникам довільно відмовляти прохачам притулку, - жорстоким.