У Польщі українець перевозив нелегалів та потрапив у ДТП: чоловіка затримано

У Польщі українець перевозив нелегалів та потрапив у ДТП: чоловіка затримано

Аварія сталася на 122 км автомагістралі А2 за розв’язкою Бук (Великопольське воєводство).

У Польщі сталася аварія за участі мікроавтобуса з чеськими реєстраційними номерами, в якому нелегальні мігранти подорожували до західного кордону країни. Транспортний засіб використовувався для доставки товарів і не був пристосований для перевезення людей.

Про це повідомляє RMF24.

"Всередині було 15 іноземців, які не мали документів", - сказав представник Великопольської поліції Анджей Боровяк.

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Зазначається, що в автобусі перевозили переважно громадян Іраку та Туреччини. Всі вони хотіли потрапити до Німеччини. Мігранти були щільно розміщені у вантажному просторі автомобіля. Чотирьох травмованих в результаті аварії госпіталізовано з травмами голови, ніг та грудей.

Зараз на місці аварії перебувають 12 осіб, які подорожували автобусом. Дітей серед них немає.

Водій автобуса втік з місця ДТП, але був затриманий. Він громадянин України. Тривають пошуки ще однієї людини.

Нагадаємо:

У Польщі в неділю, 17 жовтня, поблизу села Радзівіллув у гміні Пуща-Марянська затримали українця , який перевозив нелегальних мігрантів з Іраку. Українець віз нелегалів в автівці кур'єрської компанії.

, який перевозив нелегальних мігрантів з Іраку. Українець віз нелегалів в автівці кур'єрської компанії. Тим часом поляки вийшли на вулиці через новий закон, що легалізує депортацію біженців. Тисячі людей у Варшаві і Кракові вирішили стати на захист мігрантів, що нині застрягли на польсько-білоруському кордоні. Учасники акції називають нещодавно ухвалений закон, який дозволяє чиновникам довільно відмовляти прохачам притулку, - жорстоким.

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