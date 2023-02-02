У Польщі українець, помітивши прикордонників, покинув своє авто і втік до лісу: що сталось

Поблизу села Оженна Ясельського повіту Підкарпатського воєводства Польщі у середу, 1 лютого, затримали українця, який в авто перевозив трьох нелегальних мігрантів - громадян Афганістану та Туреччини.

Про це повідомила польська прикордонна служба.

Польські прикордонники помітили автомобіль Audi на чеській реєстрації та вирішили перевірити у водія документи. Коли правоохоронці наказали водію авто зупинитися, той почав тікати. На місце події викликали підкріплення.

Згодом авто виявили на трасі без водія. З'ясувалось, що 28-річний українець покинув транспорт та заховався у лісі, проте його затримали. В авто перебували лише громадяни Туреччини та Афганістану, віком 16-35 років. Наймолодший незаконний мігрант зізнався, що заплатив "кур'єру" 6500 євро, щоб дістатись до західної Європи.

Фото: bieszczadzki.strazgraniczna.pl

"Громадянин України був звинувачений в організації незаконного перетину кордону, в чому він визнав себе винним і добровільно погодився на вирок у вигляді 12 місяців позбавлення волі умовно з відстрочкою на 2 роки. Він також буде зобов'язаний повернутися на батьківщину", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Польщі українець відкусив жінці шматок вуха і вкрав її авто.

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