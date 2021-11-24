У Польщі українець пропонував поліцейським хабар за їзду у п'яному стані: йому загрожує до восьми років в'язниці

Під час огляду у крові громадянина виявили 1,3 проміле спирту.
У Польщі правоохоронці затримали українця, який керував автомобілем Volkswagen у стані сп'яніння.
Про це пише видання In Poland.
Як стало відомо, на одній з вулиць міста Млава увагу поліцейських привернув водій легковика. Коли копи зупинили 25-річного шофера, з'ясувалося, що він у нетверезому стані. Медогляд згодом показал, що в крові українця було 1,3 проміле спирту.
У ході розглядів також стало відомо, що чоловік нещодавно перетнув кордон і не закрився на карантин. Щоб уникнути покарання, правоохоронцям він запропонував хабар.
Українця затримали та доставили до місцевого відділення поліції. Йому загрожує до восьми років в'язниці.
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